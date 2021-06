Mercato Milan, l'obiettivo per l'attacco diventa un giallo

Ogni sessione di mercato ha il suo giallo. In quella 2021, addirittura, questo sembra palesarsi prima ancora del via ufficiale delle trattative, fissato per il 1° luglio.

Il protagonista è Olivier Giroud, che tre anni dopo aver conquistato il titolo mondiale con la Francia da centravanti titolare, pur senza mai trovare la via del gol, ha messo in bacheca anche la Champions League con il Chelsea, nonostante lo scarso utilizzo in stagione da parte di Frank Lampard e Thomas Tuchel.

Qui però a tenere banco è il futuro dell’attaccante classe ’86, a scadenza di contratto il 30 giugno e obiettivo forte del Milan per la stagione del ritorno in Champions League.

Lo staff tecnico e dirigenziale dei rossoneri concordano sull’utilità di un profilo come quello di Giroud per dare esperienza all’attacco e avere una valida alternativa a Zlatan Ibrahimovic e lo stesso giocatore non è insensibile al fascino del Milan.

Tuttavia, mentre Giroud è in ritiro con la Francia in vista dell’Europeo, il Chelsea ha divulgato la notizia del rinnovo del contratto del giocatore fino al giugno 2022

“Olivier è stato una parte cruciale di tanti grandi momenti per questo club, dal suo contributo alla vittoria della nostra Coppa d’Inghilterra nel 2018 alla realizzazione di 11 gol sulla strada per vincere l’Europa League nel 2019 – ha detto il direttore del club Marina Granovskaia – Ha continuato a segnare gol importanti e non dimenticheremo mai il suo impegno contro l’Atletico Madrid nel tentativo di vincere la Champions League in questa stagione. Abbiamo esercitato l’opzione per rinnovare il suo contratto ad aprile”.

Il tutto mentre Olivier, intervistato da ‘Rmc Sport’, continua a strizzare l’occhio al Diavolo: “Ibra mi vuole al Milan? Mi piace il suo carattere. È sempre bello sentire Zlatan dire queste cose ed è una motivazione in più. Non voglio parlare ora di futuro, il Milan è una delle opzioni”.

Giroud non sembra quindi avere le certezze del Chelsea. La soluzione del giallo dovrebbe essere la seguente. Il club campione d’Europa ha ufficializzato di aver esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto, ma tra le parti esisterebbe un gentleman agreement con il Chelsea pronto a liberare il giocatore qualora dovesse arrivare un’offerta gradita all’ex Marsiglia.

Quale appunto quella del Milan. La società rossonera per il momento si limita ad osservare e a constatare che, a questo punto, per assicurarsi Giroud non basterebbe pagare l’ingaggio al centravanti, ma sarebbe necessario riconoscere un indennizzo ai londinesi.



OMNISPORT | 04-06-2021 19:31