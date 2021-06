Mercato Milan: arriva una nuova svolta in attacco

Il Milan vuole trattenere Hakan Calhanoglu: secondo quanto riporta Sky, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno incontrato nelle ultime ore l’agente del trequartista turco, per trovare un’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza alla fine del mese.

Secondo le indiscrezioni, il meeting sarebbe stato proficuo, e ora il Diavolo si aspetta una risposta definitiva in tempi brevi, entro l’inizio della prossima settimana.

A differenza di quanto successo con Gigio Donnarumma, scaricato per far posto a Mike Maignan, il Milan non ha ancora trovato un sostituto del turco e ha così optato per un ultimo tentativo per prolungare il contratto: la società non è andata finora oltre i 4 milioni di euro più bonus, contro i 5 richiesti dall’entourage del giocatore.

Inoltre Calhanoglu ha ricevuto un’offerta faraonica da parte dei qatarioti dell’Al Duahil, pronti ad offrirgli un contratto triennale da 8 milioni di euro a stagione, più 8 milioni di euro alla firma per un totale di 32 milioni nell’arco di 3 anni.

Il centrocampista ex Leverkusen si trova così di fronte a un bivio: accettare l’offerta strepitosa degli Emiri o giocare da protagonista la prossima Champions League. Sfumate invece le ipotesi Juventus e Inter, che hanno mostrato interesse ma non si sono fatte avanti. Entro pochi giorni arriverà la risposta del giocatore.

In caso di fumata nera, il Milan tornerà sulle piste battute negli ultimi giorni, in particolare quella che porta a Rodrigo De Paul dell’Udinese.

02-06-2021