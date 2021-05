Milan, tanti club su Calhanoglu: arriva una mega offerta

Da mesi tiene banco la discussione per il rinnovo tra il Milan e Hakan Calhanoglu. Al momento non sembra ci siano grossi sviluppi e ancora le due parti non hanno trovato un accordo.

Intanto però, secondo Sky Sport c’è chi non sta con le mani in mano. Nelle ultime ore sarebbe arrivata una offerta a dir poco importante. Il club del Qatar, Al-Duhail, dove attualmente gioca anche Medhi Benatia e dove ha giocato anche Mario Mandzukic avrebbe offerto al turco 32 milioni di euro per i prossimi tre anni (8 alla firma e 8 a stagione).

Secondo i rumors già per la prossima settimana sarebbe stato fissato un incontro tra la dirigenza e l’entourage del giocatore rossonero che starebbe valutando la proposta.

Nel frattempo, il Milan sta cercando un accordo con il giocatore (il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno) che nelle ultime settimane non è mai apparso troppo convinto. L’offerta del club si aggira attorno ai 4 milioni più bonus ovvero una cifra raddoppiata rispetto all’attuale ingaggio da 2,5.

Oltre l’offerta faraonica non manca il mercato su Calhanoglu su cui ci sono anche Chelsea, Arsenal e Manchester United, gli spagnoli dell’Atletico Madrid ma anche Juventus e Inter sempre pronte a farsi avanti.

Quest’anno, il turco, classe ’94 ha disputato 32 partite in campionato, mettendo a referto 4 gol e realizzando10 assist. Una rete l’ha siglata anche in una delle sue sei presenze in Europa League.

Tutti i discorsi sul mercato e sul rinnovo verranno comunque rimandati a fine campionato, dopo la sfida con l’Atalanta che vale un posto in Champions League.

OMNISPORT | 19-05-2021 16:02