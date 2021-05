Mercato Juve: assalto a un centrocampista del Milan, intesa vicina

Juventus avanti tutta per Hakan Calhanoglu: secondo quanto riporta calciomercato.com, i bianconeri hanno presentato un’offerta al centrocampista turco, che da mesi sta trattando con il Milan il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno.

Secondo l’indiscrezione, il club torinese gli ha proposto un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione: una somma più alta di quella offerta dai rossoneri negli scorsi mesi. L’intesa sarebbe vicina, ma la qualificazione in Champions League del Diavolo, magari proprio a spese della Vecchia Signora, potrebbe cambiare tutto.

Garantita la qualificazione alla massima competizione continentale, Maldini potrebbe offrire all’entourage del giocatore un ingaggio più alto rispetto ai 4 milioni di euro proposti in precedenza, e convincere il turco, che a Milanello si trova benissimo, a restare a Milano anche nelle prossime stagioni.

Inoltre la mancata qualificazione alla Champions League potrebbe costare il posto alla Juve proprio a Fabio Paratici, che ha proposto il contratto a Calhanoglu. Tutto è quindi rimandato a dopo le ultime giornate di campionato, quando i destini dei due club saranno più chiari.

Così Maldini nei giorni scorsi sulla questione rinnovi: “Rinnovi? Sono discorsi importanti, però in questo momento passano in secondo piano perché in primo piano c’è chiudere il cerchio e raggiungere l’obiettivo”.

OMNISPORT | 14-05-2021 13:55