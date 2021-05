Mercato Milan: scelto l’attaccante da affiancare a Ibrahimovic

In questo momento, il Milan è concentrato esclusivamente sulla volata Champions League. Domenica sera, la squadra di Stefano Pioli farà di tutto per conquistare il pass per la massima manifestazione europea sul campo dell’Atalanta.

La gara decisiva vedrà il Diavolo presentarsi senza Zlatan Ibrahimovic, ai box per il noto problema al ginocchio. Un’assenza pesante, soprattutto alla luce delle condizioni fisiche precarie di Mario Mandzukic.

La punta croata avrebbe dovuto essere l’alternativa ideale a Re Zlatan ma non è mai stato al top della condizione. Al termine della stagione in corso, l’addio dell’ex centravanti della Juventus è ormai praticamente certo.

La società rossonera sarebbe già al lavoro per trovare il giusto profilo da inserire nel pacchetto offensivo. Un giocatore di esperienza e grande personalità, così che possa “reggere” la pressione di giocare al fianco di Zlatan Ibrahimovic o al suo posto.

Andrea Belotti piacerebbe molto ma difficilmente il Torino se lo lascerà scappare. Un altro nome caldo sarebbe quello di Dusan Vlahovic. In questo caso, le richieste economiche della Fiorentina sarebbero decisamente troppo elevate.

Dall’Inghilterra parlano di un interesse del Milan per Olivier Giroud. L’attaccante francese, classe 1986, è in scadenza di contratto con il Chelsea e, davanti ad una buona proposta, potrebbe anche sbarcare in Italia (è stato accostato a tanti club, Inter e Juventus comprese). Che sia la volta buona con il Milan? Molto dipenderà dall’esito della sfida con l’Atalanta. Il Diavolo in Champions League avrebbe un fascino diverso.

OMNISPORT | 19-05-2021 08:28