Juventus, sempre forte l’interesse per Giroud

Con l’approssimarsi delle ultime gare stagionali aumentano progressivamente le voci e le indiscrezioni di calciomercato. Le ultime, per quel che riguarda la Juventus, sono quelle che rimbalzano dalla Spagna e vogliono il club torinese sempre più in pressing su Oliver Giroud.

Vicino a vestire i colori bianconeri anche nell’estate 2020, l’attaccante del Chelsea, stando a quanto riportato da Don Balon, sarebbe un profilo molto gradito dal management juventino, intrigato non tanto dall’età del giocatore quanto piuttosto dalla convenienza economica dell’operazione.

Il transalpino infatti, campione del mondo con la Francia, verrebbe a Torino a parametro zero visto che è in scadenza di contratto con il team londinese, squadra in cui, dall’arrivo di Tuchel, ha perso progressivamente spazio.

In cerca di rilancio e minuti, Giroud dunque potrebbe anche accettare la corta della Juventus dove, seppur inviso a Cristiano Ronaldo, troverebbe un ambiente in grado di farlo rendere al meglio e regalargli un’altra chance importante.

OMNISPORT | 26-04-2021 12:13