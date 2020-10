Mercato Milan: novità sul futuro di Gianluigi Donnarumma

Le difficoltà di Ciprian Tatarusanu in Milan-Roma hanno evidenziato una volta di più l’importanza di Gianluigi Donnarumma per la squadra di Stefano Pioli. Il portiere campano dà sicurezza all’intero reparto e con lui in campo la partita contro i giallorossi sarebbe finita forse diversamente.

Proprio in questa settimane i dirigenti rossoneri stanno accelerando le trattative con l’agente Mino Raiola per trovare l’intesa sul rinnovo di contratto dell’estremo difensore, che è in scadenza il prossimo giugno e rischia di andarsene a parametro zero.

I colloqui sono iniziati da tempo tra il potente procuratore italo-olandese e Paolo Maldini, che con Frederic Massara sta lavorando ad una nuova bozza di offerta per convincere Raiola a prolungare.

La richiesta di 10 milioni di euro all’anno è troppo alta per il Milan, che in tempi di Coronavirus non può permettersi stipendi di questo genere: l’idea è partire da una base di 6 milioni di euro a stagione, che contempli ricchi bonus legati alle prestazioni personali e a ogni passaggio di un turno di coppe della squadra, con la speranza che dalla prossima stagione il club rossonero torni in Champions League. Lo riferisce il Corriere della Sera.

La volontà del giocatore è invece chiara da tempo: Donnarumma vuole continuare a difendere la porta rossonera, e spera in un accordo il prima possibile per risolvere la situazione. Gigio è attualmente fermo causa Coronavirus, e sui social, impaziente, ha scritto un messaggio chiaro: “Quanto mancaaaa???”.

OMNISPORT | 28-10-2020 12:52