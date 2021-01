Mercato Milan, svolta per la punta: contatto con un ex Juventus

Il Milan stringe i tempi per rinforzare l’attacco: secondo quanto riporta Sky, gli uomini di mercato del club rossonero hanno contattato mercoledì l’agente di Mario Mandzukic, Giovanni Branchini.

La punta croata, già cercata in passato dal Diavolo, è attualmente svincolata dopo aver chiuso la sua esperienza negli Emirati. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando come muoversi: il profilo del giocatore, esperto e con un gran fisico, è perfetto come vice Ibrahimovic, ma restano i dubbi sulle sue attuali condizioni fisiche.

A centrocampo i rossoneri sono vicini a chiudere il colpo Meité dal Torino: in giornata dovrebbe arrivare la fumata bianca, si parla di un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato intorno agli otto milioni. Pioli potrebbe avere a disposizione il giocatore già per la trasferta di Cagliari. Tutto ancora in sospeso per quanto riguarda l’affare Mohamed Simakan dopo l’infortunio al ginocchio del giocatore dello Straburgo: è previsto un confronto tra i medici delle due società per capire le condizioni del giocatore, i meneghini sperano in uno sconto per il classe 2000 che stanno seguendo da tempo.

Sul fronte rinnovi, passi in avanti per Hakan Calhanoglu: dopo l’ultimo summit con l’agente le parti si sono ulteriormente avvicinate, ed è possibile che si arrivi presto ad un’intesa per il prolungamento del contratto del centrocampista turco.

OMNISPORT | 14-01-2021 07:54