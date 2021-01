Milan alla ricerca del vice Kessié: spunta Meité

Il Milan accelera nella sua corsa a Soualiho Meité, che potrebbe abbandonare il Torino per trasferirsi in rossonero nel ruolo di vice Franck Kessié. Ne parla con insistenza ‘Sky Sport’, secondo cui il francese di origini ivoriane è stato individuato come l’uomo giusto per dare respiro all’ex Atalanta e in più garantire qualche rotazione in più a Stefano Pioli.

Il Diavolo ha seguito per lungo tempo Kouadio Koné, ma la corsa al 19enne del Tolosa si sta complicando. Ecco perché è stato individuato il profilo di Meité, già abituato alla Serie A e che invece si sta ricavando sempre più spazio anche nello scacchiere di Marco Giampaolo. Ecco perché potrebbe rappresentare una soluzione sicura per il futuro del Diavolo.

OMNISPORT | 08-01-2021 23:26