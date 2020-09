Mercato Milan: tutto fatto per la cessione, ora il colpo in difesa

Il Milan sta per salutare Lucas Paquetà. Secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Francia, l’avventura del centrocampista brasiliano nel club rossonero è ormai giunta al capolinea. Dopo la scorsa deludente stagione e le incomprensioni con Pioli, il giocatore verdeoro è finito nelle scorse settimane sulla lista cessioni del Diavolo, che deve fare cassa per poter mettere a segno un colpo in difesa.

Secondo i rumors l’entourage del giocatore ha raggiunto un accordo totale con il Lione, club molto interessato al suo acquisto. Secondo quanto riporta Sportmediaset, l’intesa tra Paquetà e la società transalpina è totale, e ora il Lione tratterà direttamente con il Milan: la richiesta di Maldini e Massara è di circa 20 milioni di euro. Dopo alcune cessioni (Aouar è dato molto vicino all’Arsenal) il club francese farà la sua offerta ufficiale.

Con i soldi ricevuti, il Milan andrà a caccia di un difensore centrale in grado di rafforzare il reparto difensivo a disposizione di Stefano Pioli, che giorni fa ha lanciato l’allarme sulle lacune in quella zona del campo. Nikola Milenkovic resta l’obiettivo numero uno, anche se la richiesta della Fiorentina è considerata per ora troppo alta. Poi sempre tra i viola piace German Pezzella.

Negli ultimi giorni si è fatto largo il nome del centrale dello Schalke 04 Matija Nastasic, ex Fiorentina e Manchester City, che non a caso ha lo stesso procuratore di Milenkovic, Fali Ramadani.

Riflettori puntati anche su Antonio Rudiger, in esubero dal Chelsea: sulle sue tracce il suo ex club, la Roma, e anche l’Inter. Il centrale tedesco guadagna 3 milioni di euro circa e rientra nei parametri dei rossoneri. Secondo Tuttomercatoweb, potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto.

OMNISPORT | 24-09-2020 14:01