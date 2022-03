Mercato Milan, tutto su difesa e centrocampo: le idee di Maldini

03-03-2022 09:56

Anche lontano dalle finestre ufficiali le questioni e le trattative di mercato sono sempre d’attualità. Lo sono anche quelle che riguardano il Milan, squadra desiderosa nella prossima sessione di mettere a segno almeno due bei colpi per rinforzare la mediana e il reparto arretrato.

Centrocampo Milan, l’ultima idea del Milan

Per quanto concerne il centrocampo, visto il sempre più probabile addio di Franck Kessie a giugno, i rossoneri stanno vagliando varie ipotesi.

L’ultima in ordine di tempo riguarderebbe Julian Weigl. Centrocampista classe 1995 in forza al Benfica, il tedesco non è incedibile ma i lusitani partono da una richiesta di 35 milioni, una cifra piuttosto alta sia per il Milan che per l’altro club italiano interessato a lui: la Roma di Mourinho.

Difesa Milan, il piano A dei rossoneri

Per la difesa invece, il Milan, avendo individuato da tempo i profili su cui investire le proprie fiches, ha decisamente meno dubbi.

Il primo nome sulla lista è e rimane quello di Sven Botman per il quale i rossoneri avevano già lanciato l’assalto (senza successo) a gennaio. Stando a La Gazzetta dello Sport, il classe 2000 olandese avrebbe già un accordo di massima per trasferirsi a Milano a giugno ma, nel frattempo, attenzione agli inserimenti dall’estero visto che anche Newcastle e Tottenham sarebbe intenzionate a mettere sotto contratto il giocatore.

La prima alternativa per la difesa del Milan

Nel caso in cui, per svariati motivi (primo su tutti la richiesta del Lille di 35 milioni), Botman dovesse sfumare, il Milan virerebbe immediatamente su Bremer.

Il difensore brasiliano del Torino è già adesso uno dei nomi caldi per la prossima sessione di mercato dove il Milan, se vorrà strapparlo ai granata, dovrà verosimilmente vincere l’agguerrita concorrenza di Juventus, Inter, Bayern Monaco ed altri club europei, tutti rimasti estasiati dalle qualità del classe 1997 per il quale Cairo vorrebbe incassare non meno di 25 milioni.

OMNISPORT