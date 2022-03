Roma, il pupillo di Mourinho viene punito: scoppia la polemica

02-03-2022 08:29

Qualche mese fa il suo video aveva fatto il giro del web. Una storia molto particolare quella di Felix Afena-Gyan. Il 18enne ghanese è infatti salito agli onori della cronaca lo scorso novembre dopo aver realizzato una doppietta che ha regalato la vittoria ai giallorossi contro il Genoa. Una grande speranza, l’ennesima, che emerge dal settore giovanile della Roma.

Felix: la promessa di Mourinho

La doppietta contro il Genoa però non potrò a Felix solo la soddisfazione di riuscire a prendersi gli applausi e le attenzioni di tutti ma anche un paio di scarpe. Il calciatore, infatti, aveva rivelato di sognare un paio di sneakers (le Triple S di Balanciaga) che costano circa 800 euro. Ma Mourinho è uno che mantiene la sua parola, prima della gara aveva promesso al ragazzo le scarpe in caso di una buona prestazione, e con una doppietta non poteva di certo esimersi.

Il giorno dopo quindi Josè Mourinho ha fatto quanto doveva regalato un paio di sneaker a Felix con tanto di video in cui si vede tutta l’emozione del calciatore. Per molti tifosi giallorossi lo Special One aveva scelto il suo nuovo pupillo e la Roma aveva trovato un altro campioncino da coltivare in casa.

Afena-Gyan: arriva la punizione di Mourinho

I 18ene possono commettere degli errori e anche Afena-Gyan non è esente come rivela il Corriere dello Sport: “Il primo passo falso di Felix da giocatore della Roma. Sabato scorso, da infortunato, è andato in discoteca fino a tarda notte. Il club non ha affatto gradito. Mourinho deluso dal suo comportamento lo ha rispedito ad allenarsi con la Primavera”.

Felix: la polemica scoppia sui social

La notizia non è passata inosservata sui social con i tifosi della Roma: “Mourinho ha fatto benissimo – dice Smk – andava rispedito già da tempo per la sua pochezza tecnica”. E ancora: “Che delusione, dovrebbe comportarsi meglio e non rischiare di rovinare il suo potenziale con cose stupide. Speriamo almeno che possa imparare da questa lezione”. Mentre Pietro se la prende con le scarpe: “Quella doppietta al Genoa ci ha illuso. Forse è colpa delle Balenciaga”.

