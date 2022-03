Cassano indica l'anti-Inter e punge ancora Mourinho: altre polemiche

01-03-2022 12:14

Le sue bordate fanno sempre discutere. Ogni appuntamento con la Bobo TV, il talk d’approfondimento su Twitch con gli amici Daniele Adani, Nicola Ventola e Bobo Vieri, riserva sorprese e scatena discussioni, con opinioni e pensieri spesso tranchant che, in più di un’occasione, hanno fatto arrabbiare i tifosi di questa o di quell’altra squadra. Anche stavolta Antonio Cassano non ha fatto eccezione. Perentori i suoi giudizi sulla corsa scudetto e su José Mourinho.

Cassano: Napoli da scudetto, Inter deve aver paura

Secondo l’ex fantasista di Bari Vecchia “il Napoli è la vera anti-Inter, da Natale in poi ha sbagliato poco o nulla e mi ha convinto anche più dei nerazzurri. Ha avuto alti e bassi che ci stanno, ma in questo momento come proposta di calcio e come idea di gioco è quella che mi fa godere di più. L’Inter secondo me deve averne paura”. Immancabile la bordata alla Juventus e ad Allegri: “Senza Vlahovic sarebbe da nona posizione”.

Fantantonio scatenato, altra bordata a Mourinho

Quindi sulla sua ex squadra: “La Roma ha meritato di vincere contro lo Spezia, anche qualitativamente mi è piaciuta, al di là del rigore e dell’espulsione. Ha sofferto poco e ha dominato il gioco in un campo dove è dura per tutti vincere. La Roma mi è piaciuta, era tanto che non la vedevo con questa idea di gioco e con tale propositività. Il ragazzo davanti viaggia già verso i venti gol a campionato, ha 22 anni e arriva dall’Inghilterra. Sarà strano ma non c’era Mourinho in panchina”.

Lotta scudetto e gioco di Mou, Cassano fa discutere

Polemiche per i giudizi di Cassano, in pratica, dai tifosi di tutte le squadre. Napoletani compresi. “Da tifoso del Napoli speravo di poter vincere lo scudetto. Ma se lo dice Cassano posso riporre nel cassetto il mio sogno”, twitta Liberato. Lo juventino DragonJ è pungente: “Ma non era Cassano a dire che era un pippa Vlahovic?”. Anche i milanisti, snobbati dalla lotta per il titolo, sono sbigottiti. Scrive Alexandre: “Dopo queste parole forti di Cassano, ci credo ancora di più”. Mentre Alfio difende lo Special One: “Ma elogia la Roma e lascia stare Mourinho, che bisogno c’era di puntualizzare la sua assenza? Come se non sapessimo tutti che ha dato direttive via telefonino”.

