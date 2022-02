SONDAGGIO - Scudetto Napoli: secondo te è l'anno buono?

La rete al 95′ di Fabian Ruiz contro la Lazio potrebbe entrare negli annali del calcio italiano come il gol che ha lanciato il Napoli verso il suo terzo scudetto. Sì, perchè lo spagnolo ha risolto una partita che sembrava ormai destinata al pareggio e che aveva il sapore dell’ennesima occasione sprecata, alla luce degli “X” di Milan e Inter. Con questa vittoria invece i partenopei rosicchiano due punti alle due principali concorrenti al titolo (non ce la sentiamo ancora di includere la Juventus nell’elenco…) e raggiungono i rossoneri al primo posto momentaneo, senza dimenticare che i nerazzurri hanno una gara in meno.

L’uscita dalle competizioni europee, il rientro di quasi tutti i giocatori indisponibili e la crisi di risultati delle milanesi: tutti fattori che oggi concorrono a indicare il Napoli come candidato numero uno alla vittoria dello scudetto. E domenica sera, allo Stadio Diego Armando Maradona, c’è lo scontro diretto con il Milan…

Secondo te quest’anno il Napoli vincerà lo scudetto? Dicci la tua rispondendo al sondaggio qui sotto!

ITALIAMEDIA