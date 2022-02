Milan e Inter, crisi senza fine: i numeri che inchiodano Pioli e Inzaghi

28-02-2022 11:39

Non è un momento facile quello che stanno attraversando Inter e Milan in campionato. I nerazzurri, fermato venerdì dal Genoa, hanno messo assieme due punti nelle ultime quattro gare giocate in Serie A, un bottino rispetto al quale i rossoneri hanno fatto poco meglio visti i due pareggi consecutivi registrati contro Salernitana e Udinese.

Il risultato è stato che il Napoli ora ha passato entrambe in classifica riguadagnando la vetta del campionato, torneo in cui tutte e due le squadre di Milano adesso hanno bisogno quanto prima di invertire in maniera netta il loro trend negativo.

Milan e Inter, cosa si è inceppato

Sicuramente la crisi che sta vivendo l’Inter, risultati alla mano, è più profonda di quella che interessa il Milan il quale almeno, al contrario dei cugini, sta riuscendo a battere i portieri avversari.

Il più grande problema dei nerazzurri infatti è l’attacco, un reparto che ha segnato appena due gol nel 2022 e che paga il momento poco propizio di alcuni suoi uomini, in primis su tutti Lautaro Martinez (a secco da oltre due mesi).

In generale però, anche escludendo gli attaccanti del discorso, l’Inter sta facendo terribilmente fatica ad andare in rete visto che ha realizzato appena 6 gol nelle ultime 7 partite di campionato (terzo peggiore attacco nel girone di ritorno dopo Genoa e Bologna), un numero questo frutto anche di una flessione fisico-atletica di molti elementi della rosa.

Quest’ultimo, anche se in tono minore, è un problema che riguarda anche i rossoneri i quali, tra infortuni e mancanza d’alternative (specie in attacco e in difesa), si sono trovati ad avere rotazioni più corte e, alla lunga, un equilibrio e un’intensità minori rispetto a qualche settimana fa.

Ciò ha portato il “Diavolo” ad avere un rendimento nelle prime otto giornate del girone di ritorno (15 punti ottenuti) inferiore rispetto a quello fatto registrare nel medesimo arco temporale nel girone d’andata (22 punti negli otto turni iniziali).

Milan e Inter, l’approccio con le piccole

Pesano poi per quanto concerne la situazione in classifica i punti lasciati per strada con le squadre di media-bassa classifica, una tendenza questa propria sia dell’Inter che del Milan.

I nerazzurri di recente han perso contro il Sassuolo in casa (dove non vince da quattro gare) e pareggiato esternamente col Genoa; i rossoneri invece sono stati fermati a San Siro sia dall’Udinese che dalla Salernitana fanalino di coda, risultati per i quali la banda di Pioli a fine anno potrebbe trovarsi a recriminare amaramente.

Milan e Inter, i dubbi di mercato

In tutto questo poi ci sono anche le situazioni incerte e i rumor di mercato che circolano attorno ad alcuni elementi chiave delle due squadre, circostanze queste che non è escluso stiano disturbando i diretti interessati.

Lato Inter, Handanovic, Brozovic e Perisic stanno ancora attendendo di far luce sul proprio futuro, mentre in casa Milan tiene banco su tutti la questione Kessie sul quale è vivissimo l’interesse del Barcellona.

Queste situazioni, unite in alcuni casi a un evidente calo di condizione, di certo non aiutano Milan e Inter, opposte domani sera in un derby di Coppa Italia che rappresenterà per entrambe una ghiotta occasione per scuotersi e dare una ventata di fiducia e serenità ai rispettivi ambienti dopo giornate molto complicate.

Milan e Inter, i dati della crisi

Il momento di flessione è chiaramente certificato da una serie di statistiche che dimostrano come Milan e Inter stiano oltremodo faticando in questa fase del campionato.

Il Milan ha pareggiato le ultime due gare giocate (2-2 vs Salernitana, 1-1 vs Udinese) e non arriva a tre pareggi di fila in tutte le competizioni dal 18 aprile 2018, quando impattò quattro partite consecutive, tra cui la prima della serie contro l’Inter il 4 aprile (0-0).

L’Inter non ha vinto nessuna delle ultime quattro gare giocate (2N, 2P) e non resta per cinque partite di fila in tutte le competizioni senza trovare il successo dal 3 febbraio 2018, quando mancò la vittoria per 10 gare di fila (7N, 3P) – la quinta gara della serie fu una sconfitta per 1-0 ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan, il 27 dicembre 2017.

Nel girone di ritorno finora l’Inter ha raccolto solo nove punti in Serie A, ben 10 squadre hanno fatto meglio.

L’Inter ha segnato solo sei gol nel girone di ritorno in Serie A, terzo peggiore attacco nel parziale dopo Genoa e Bologna.

Tre pareggi per il Milan nel girone di ritorno di questo campionato, solamente quattro squadre ne hanno ottenuti di piú.

Il Milan ha raccolto 15 punti nelle prime otto giornate del girone di ritorno di questo campionato, nel girone di andata nelle prime otto ne aveva raccolti 22.

