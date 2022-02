Inter, la crisi da girone di ritorno: un film già visto

27-02-2022 13:18

Non è di certo un momento semplice per l‘Inter di Simone Inzaghi e per i tifosi nerazzurri. Al di là dei risultati che mancano sono proprio i dati a evidenziare una vera e propria crisi da girone di ritorno, un fenomeno già successo in passato.

Inter, la crisi da girone di ritorno

Nel 2022 sono solo due le vittorie su sette partite in Campionato. Due mesi da dimenticare, con un rientro dopo la pausa natalizia che è stato pari a una doccia fredda. Le cose si stanno complicando per Simone Inzaghi e per i suoi ragazzi e ora è necessario invertire il trend, dal Campionato fino alla Coppa Italia passando per la Champions. Un trend negativo che richiama quanto successo anche con Mancini, Spalletti e anche nel primo anno di Conte.

Inter, febbraio da dimenticare

Nel mese di febbraio sono solo due i punti portati a casa in quattro partite di Campionato. Da aggiungere alla Serie A, anche la complessa situazione in Champions League dopo il 2 a 0 subito a San Siro. Lo scorso anno invece i nerazzurri avevano messo il turbo vincendo contro Fiorentina, Lazio, Milan e Genoa a differenza del primo anno di Conte in cui i nerazzurri dopo la pausa natalizia affrontarono un momento no.

Inter, crisi da ritorno anche con Spalletti e Mancini

Un crollo nella seconda parte del Campionato è in qualche modo nel DNA nerazzurro. Con Luciano Spalletti l’Inter nel 2017/18 raccolse sei pareggi e due sconfitte nel periodo dal 9 dicembre ai primi di febbraio e l’anno successivo dopo la sosta solo due vittorie. Non andò meglio nemmeno prima, con Mancini nel 2015/16 con un vero e proprio stop che fu fatale in chiave campionato dopo aver chiuso da capolista prima della sosta. Solo lo scorso anno le cose sono andate diversamente e ora Inzaghi dovrà essere bravo a invertire la rotta.

OMNISPORT