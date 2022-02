Il Napoli sogna lo scudetto: i numeri pazzeschi di Spalletti

28-02-2022 09:11

La perla di Fabian Ruiz nel finale della partita contro la Lazio ha permesso al Napoli di agganciare il Milan in testa alla classifica di Serie A: la vittoria nel big match dell’Olimpico alza decisamente le quote scudetto dei partenopei, che hanno approfittato della frenata delle milanesi per riportarsi sotto dopo il periodo di appannamento di dicembre.

Napoli meglio di tutti nel 2022

Gli uomini di Luciano Spalletti non sono in testa alla classifica per caso: la squadra azzurra è quella che ha guadagnato più punti in Serie A nel 2022, ben 18 in 8 partite. Il Napoli ha messo insieme 5 vittorie in 8 gare, imponendosi su Sampdoria, Bologna, Salernitana, Venezia e Lazio e pareggiando con Juventus, Inter e Cagliari.

Dietro agli azzurri ci sono Juventus e Verona a quota 16, mentre l’ex capolista Inter è ferma a 9 punti, anche se ha ancora una gara da recuperare contro il Bologna.

Napoli dei cecchini: Ruiz e Insigne specialisti dei gol da fuori area

Il gol da fuori area è la specialità della casa sotto il Vesuvio: gli azzurri si stanno rivelando cecchini implacabili dalla distanza, con ben nove reti con conclusioni da lontano. Nessuno ha fatto così tanto parte il Milan. Insigne ha segnato la sua 23esima rete da fuori area in Serie A: è l’italiano che ha realizzato più gol dalla distanza nel massimo campionato. L’altro cecchino è Fabian Ruiz, che in questa stagione ha segnato 6 reti tutte da fuori area: nessuno ha fatto meglio di lui in quest’anno.

Napoli imbattibile nel primo tempo e sempre a segno: i numeri

La squadra di Spalletti registra un’altra peculiarità: il Napoli non ha subito gol nel primo tempo in 20 delle sue 27 partite, meglio di qualsiasi squadra di Serie A. Inoltre i partenopei vanno in gol con facilità: Insigne e compagni segnano da 8 partite di fila in campionato, è la striscia aperta più lunga attualmente in Serie A. Numeri che danno fiducia a tutto l’ambiente: è lecito sognare il titolo.

OMNISPORT