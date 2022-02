Napoli primo ma Luciano Spalletti esplode: sfogo sorprendente

27-02-2022 23:46

Il Napoli ha vinto in extremis all’Olimpico contro la Lazio, regalandosi il primo posto in classifica a pari merito con il Milan, ma dopo il match con i biancocelesti Luciano Spalletti non ha nascosto la sua tensione ed è esploso, replicando alle critiche seguite alla sconfitta con il Barcellona in Europa League.

Spalletti: “Ci rompono i c…oni dicendo che non abbiamo carattere”

“Tutti rompono i coglioni a questa squadra dicendo che non ha carattere ora, tutti a dire che siamo molli – ha dichiarato a Sky il tecnico toscano -. E invece il carattere questa squadra ce l’ha: non ha accettato un pareggio che poteva essere definitivo. Adesso voglio vedere che cosa dicono“.

“Noi lottiamo per grandi obiettivi – ha continuato Spalletti -, siamo davanti a squadre attrezzate. Ma non si può dire che dobbiamo vincere altrimenti è fallimento, questo non è vero e non è giusto”.

Spalletti: “C’è una brutta atmosfera intorno al Napoli”

“Dicevano che il pareggio con il Cagliari non era un buon risultato, ma poi oggi ha vinto a Torino. Col Barcellona è stata colpa mia, al ritorno non ci hanno concesso nulla. In generale c’è una brutta atmosfera intorno al Napoli – ha fatto notare Spalletti -, si dice sempre che i giocatori sono molli invece hanno personalità. La leggerezza fa parte del nostro modo di fare, siamo in lotta ad alti livelli della classifica”.

Spalletti: “Di scudetto non parlo, la paura la vive chi ci sta intorno”

Spalletti si è poi espresso così sulla lotta per lo scudetto: “Di scudetto non parlo, se non lo vinciamo non è che abbiamo fallito, è una storia che piace raccontare a chi vuole dividere tutto in campioni e delusi. Invece esiste la via di mezzo, stiamo lavorando nel modo giusto. La paura la vive chi ci sta intorno, noi non ne abbiamo”.

Sul match: “Nel secondo tempo la squadra ha meritato, ha fatto un buon calcio. Ci siamo complicati le cose dopo l’eurogol di Pedro, ma in precedenza c’erano state diverse situazioni pericolose: la Lazio è una squadra forte, di qualità”.

OMNISPORT