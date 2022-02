Napoli, Spalletti: "Scudetto? Via di mezzo. I ragazzi hanno carattere"

27-02-2022 23:27

Al termine del match vinto allo scadere 2-1 contro la Lazio, Spalletti è intervenuto ai microdoni di Dazn: “Nel secondo tempo il Napoli ha meritato, ha fatto un buon calcio messo poi in discussione dall’eurogol di Pedro ma prima c’erano state diverse occasioni tra Osimhen e Pedro. La squadra per me ha meritato la vittoria, tutti rompono le scatole a questa squadra che non ha carattere, che è molle, ora voglio vedere cosa dicono. Per me è il contrario, a Cagliari si può pareggiare, oggi ha vinto a Torino. Col Barcellona la colpa mia ma c’è da dire che se giocano come l’altra sera è difficile. C’è una brutta atmosfera intorno a questa squadra, poi è chiaro che restano tante partite. Ma i miei calciatori non hanno paura di affrontare partite come stasera”.

Napoli in corsa per lo scudetto ma Spalletti ha un suo pensiero: “Se ci diciamo che dobbiamo per forza vincere il campionato poi dopo si crea la situazione che se non lo vinci hai fallito è sbagliato. C’è la via di mezzo. La squadra sta lavorando correttamente, poi è chiaro che per vincere il campionato devi battere squadre che sono al pari nostro. Abbiamo avuto calciatori in Coppa d’Africa o infortunati, abbiamo fatto fatica e si è visto. Con i ricambi è un conto, se devi forzare sempre gli stessi, con questo saliscendi di emozioni, diventa difficile fare ragionamenti corretti. Sono sempre condizionati dal momento che stai attraversando”.

