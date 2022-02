Delirio Napoli, Lazio gelata al 94' e primo posto. Highlights e pagelle

27-02-2022 22:53

Il Napoli non spreca l’occasione: dopo una partita al cardiopalma, la squadra di Spalletti piega per 2-1 in extremis la Lazio all’Olimpico nel posticipo domenicale della 27esima giornata di Serie A, e raggiunge il Milan al primo posto in classifica. Lazio ferma al settimo posto a 43 punti.

Primo tempo di marca biancoceleste ma senza gol: la squadra di Sarri ha le occasioni migliori ma non passa, solo una fiammata con Zielinski per gli azzurri. Nella ripresa il Napoli trova l’1-0 al 61′ grazie alla conclusione dal limite di Insigne. Il capitano degli azzurri realizza la sua doppietta poco dopo, ma il gol è annullato per fuorigioco. Ospina nega il pareggio a Pedro, ma nel finale di partita proprio lo spagnolo segna l’1-1 con un bel sinistro al volo. Al 94′ Fabian Ruiz manda in delirio i tifosi partenopei con una rete bella quanto cruciale.

Lazio-Napoli, gli highlights

6′: Felipe Anderson innesca Luis Alberto che di prima tira a lato di poco.

che di prima tira a lato di poco. 9′: gran palla di Luis Alberto per Immobile che in spaccata spedisce fuori.

che in spaccata spedisce fuori. 21′: Immobile con un tiro a giro manda di poco sopra la traversa

con un tiro a giro manda di poco sopra la traversa 24′: prima fiammata del Napoli, Zielinski impegna Strakosha con una conclusione dal limite.

impegna Strakosha con una conclusione dal limite. 41′: Ospina respinge una conclusione sul primo palo di Milinkovic-Savic.

52′: Felipe Anderson prova un destro dal limite, Ospina para.

prova un destro dal limite, Ospina para. 62′: vantaggio Napoli : destro secco di Insigne dal limite su assist di Elmas, Strakosha non ci arriva.

: destro secco di dal limite su assist di Elmas, Strakosha non ci arriva. 69′: secondo gol annullato ad Insigne per fuorigioco.

82′: grande parata in tuffo di Ospina sulla conclusione di Pedro .

. 89′: pareggio della Lazio . Pedro indovina una splendida conclusione di sinistro al volo da fuori area.

. Pedro indovina una splendida conclusione di sinistro al volo da fuori area. 94′: il Napoli torna in vantaggio. Fabian Ruiz su appoggio di Insigne calcia a giro e trova lo splendido gol vittoria.

La cronaca integrale di Lazio-Napoli

Lazio-Napoli: come ha arbitrato Di Bello

Primo episodio contestato al 14′: Immobile chiede vivacemente un penalty per un tocco di mano nell’area di rigore del Napoli, l’arbitro lascia proseguire. La non chiamata è giusta perché il pallone tocca prima la coscia, poi il braccio di Rrhamani. Due minuti dopo è il Napoli a protestare: Marusic colpisce il pallone con il gomito in area, ma il braccio è aderente al corpo e Di Bello non interviene.

Ripresa, altro caso da moviola al 69′: Insigne segna il suo secondo gol in tap-in dopo una respinta di Strakosha, l’arbitro annulla giustamente per fuorigioco su segnalazione del Var. Dopo la decisione si accende una scaramuccia, ammonito Radu dopo una spinta a Rrahmani. All’89’ Pedro pareggia, ma il Napoli si lamenta per la punizione da cui è scaturito il gol, contestando il fallo di Di Lorenzo su Immobile.

Lazio-Napoli, i migliori e i peggiori

Immobile 6: a parte un’occasione in avvio punge poco, ma ha il merito di guadagnare la punizione dell’illusorio 1-1.

Pedro 7: entra e rianima la Lazio, creando occasioni e segnando la rete del pareggio.

Leiva 5: ha sulla coscienza il gol di Insigne.

Ospina 7: para quasi tutto, non può nulla su Pedro nel finale.

Fabian Ruiz 8: grande partita dello spagnolo, che corona la sua prestazione con lo splendido gol nel finale.

Zielinski 5: non è serata per il polacco, che azzecca poche giocate.

Insigne 8: prestazione di alto livello per il capitano, il più pericoloso dei suoi nel primo tempo. Nella ripresa trova il vantaggio e serve l’assist vittoria.

