La moviola di Lazio-Napoli: un gol annullato e tre rigori reclamati

Un gol annullato a Insigne, diversi rigori reclamati: non è stata una partita facile per l’arbitro Di Bello quella di ieri all’Olimpico tra Lazio e Napoli. Per gli azzurri era netto almeno un penalty non fischiato e anche i biancocelesti hanno avuto da ridire in diverse circostanze ma come ha diretto il big match di giornata il fischietto di Brindisi?

Per Saccani da applaudire la prova di Di Bello

Per Saccani, ex arbitro oggi moviolista della Rai, è stata positiva la sua prova. Alla Domenica sportiva analizza le immagini dei casi dubbi e dice: “Per me Di Bello è stato bravo, aiutato anche dai calciatori. Andiamo agli episodi. Al 13’ cross di Immobile dalla sinistra il pallone sbatte sul corpo di Rrahmani, tocca il braccio ma in maniera congrua e per me non è rigore, corretto lasciar proseguire, il giocatore tra l’altro cerca anche di togliere il braccio dalla traiettoria”.

“Al 17′ cross di Insigne che trova Patric in opposizione, il pallone sbatte sul braccio che è sulla sagoma del corpo, giusto secondo me anche stavolta non concedere il rigore, sulle prime Insigne protesta e chiede il rigore poi si chiarisce con l’avversario”.

C’era un rigore per il Napoli secondo Saccani

Poi l’episodio più discusso: “al 21’ della ripresa da un angolo del Napoli c’è un colpo di testa di Rrahmani e il pallone sbatte sul braccio di Luiz Felipe in posizione allargata, sicuramente tocca il pallone. Non sappiamo cosa si sia detto Di Bello con Massa che era al Var ma per me serviva la review, il mani c’è è una situazione da rivedere, vedendo le immagini per me era rigore. Sul gol annullato a Insigne, invece, poco da dire, era nettamente in posizione regolare”

Cesari pronostica l’arbitro di Napoli-Milan

A Pressing, su Italia1, Graziano Cesari invece si sbilancia su chi sarà l’arbitro dello scontro diretto di domenica tra le due capolista e dice: “In vista del big-match di domenica sera al “Maradona” Napoli-Milan, non può che essere designato Daniele Orsato. Lui da poco ha arbitrato Psg-Real Madrid, il migliore da due anni a questa parte ed è adatto per una sfida che varrà il primato in classifica”.

