Lazio, bufera su Sarri: per il web è il 12esimo giocatore del Napoli

28-02-2022 09:12

La luna di miele era finita da tempo ma ora per Maurizio Sarri arrivano giorni ancor più difficili dopo la sconfitta di ieri all’Olimpico contro il Napoli che mette fine ai sogni di rimonta per un posto in Champions League. Dopo l’eliminazione dall’Europa League di giovedì col Porto un’altra amarezza per i tifosi biancocelesti che sono stati scavalcati dalla Roma e hanno solo tre punti in più del Verona nono in graduatoria.

I tifosi della Lazio attaccano Sarri: basta alibi

Una parte della tifoseria non se la sente di dare la colpa a Sarri dopo la sconfitta col Napoli e continua a pensare che con un mercato diverso la Lazio sarebbe più competitiva ma la maggioranza ha deciso: non è adatto. Sul web arrivano tutti i capi d’accusa per il tecnico di Figline: “Cambi indecenti e sbagliati e non è la prima volta, vuole giocare 1 volta a settimana allora mi aspetto di vincerle tutte e poi perdio prendiamo gol ad ogni santa partita” o anche: “Bisogna puntualizzare le assurdità (a mio parere) fatte da Sarri. Emergono i limiti nell’esser fissati sempre con questo 4-3-3… altri punti buttati”.

C’è chi scrive: Fuori da tutto e campionato finito ovviamente Sarri che fa? Concede un giorno di riposo dopo una sconfitta. Grande mister.Ps. Le prossime non ci sono partite di mezzo quale sarà la scusa più gettonata dopo una sconfitta?” o anche: “Se il 27 febbraio ho il derby di ritorno come unico obiettivo stagionale, vuol dire che tutti sono colpevoli”.

Una marea di reazioni amareggiate arriva da twitter: “Far entrare Acerbi all’85’. Non pensava nemmeno di pareggiare. Ominicchio Sarri come pochi” e poi: “Sarri non è un allenatore da grande squadra” e ancora: “L’inutilità di Sarri è sconvolgente”.

L’accusa sui social: Sarri non è dispiaciuto quando perde col Napoli

Poi l’ultima accusa: “Sarri è il 12simo giocatore del Napoli” e poi: “Sarri ovviamente felice per la vittoria del suo Napoli” o anche: “D’altronde ha fatto un favore ai “suoi ragazzi” ….quando perse la Supercoppa con la Juve disse così no? Ho perso ma sono contento per i ragazzi Sarri ma vattene un po’ a quel paese” oppure: “Sarri continua ad essere il miglior allenatore del Napoli degli ultimi anni: 3 punti limpidi anche stavolta”. Infine lo sfogo: “Ma cosa scrive Sarri al 94° minuto, un secondo dopo aver preso il gol del 2-1? Ma cosa? Cosa?”.

