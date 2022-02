Lazio-Napoli, Sarri: "Forte rammarico"

27-02-2022 23:49

Al termine del match perso contro il Napoli 2-1, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Che partita è stata? Una buona partita, il primo tempo lo abbiamo fatto tutto noi. Rammaricati da averlo chiuso sullo 0-0, un’ingenuità nel 93′ ci è costata la partita. Ci siamo trovati messi male dietro e abbiamo triplicato un giocatore sulla fascia.. Se si pensa a 3 mesi quando il Napoli era ingiocabile per noi, adesso abbiamo avuto più palle gol di loro. Con il Porto abbiamo avuto minuti di sbandamento totale, stasera abbiamo preso dei rischi, forte rammarico.

Sui dribbling subiti? In tutte le zone del campo, da tutti. Un po per caratteristiche, anche quando usciamo in pressione andiamo a caccia della palla. Sulla stagione e sulla aspettative? L’obiettivo è di fare meglio possibile e di continuare a crescere. Dobbiamo incominciare a leggere meglio le situazioni, gli ultimi risultati ci stanno stretti”.

OMNISPORT