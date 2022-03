Inchiesta Uefa su FpF di Inter, Milan, Roma e Juve: i sospetti del web

01-03-2022 08:36

Mentre è ancora in corso l’indagine della Procura federale sulle presunte plusvalenze fittizie, che vede coinvolte tra gli altri Juve, Inter e Napoli ma con possibilità di ulteriori allargamenti, un’altra grana si abbatte sui club italiani. Inter, Milan e Roma hanno ricevuto comunicazione dalla UEFA sul mancato rispetto dei limiti FFP, entro un mese ci saranno le audizioni a Nyon. E’ probabile – secondo i media – che a breve toccherà anche alla Juventus. Le società si attendono che ci sia un accompagnamento verso le nuove regole.

Sui social c’è chi ipotizza necessità di far soldi dell’Uefa

Fioccano le reazioni ed arrivano i dubbi dei tifosi: “Devono raccattare qualche milione dopo aver terminato l’accordo faraonico pluriennale con i loro amici dì Gazprom, ci sta che rompano i coglioni ai soliti club così la forbice tra i club fantoccio governativi arabi e il resto del mondo assumerà una ampiezza mai vista prima” o anche: “L’Uefa dovrebbe pensare al Psg, al Manchester e al Real Madrid”.

Scetticismo sul web su pene effettive in merito al FpF

Tanti i commenti ironici: “Non è la Juve che viola fair play finanziario. È il fair play finanziario che non rispetta le mandrakate finanziarie della Continassa” oppure: “Secondo me è Zhang che si è messo d’accordo con la uefa per giustificare un altro mercato all’insegna della pezzenteria”.

C’è chi scrive: “non riesco a capire l’accanimento della UEFA contro una squadra con 830 milioni di debiti e prestiti rifinanziati da prestiti con tassi di interessi ormai a livelli usura e che continua a fare 15 milioni di rosso al mese. è accanimento!”

La maggioranza però crede che tutto finirà con una bolla di sapone: “Nuove regole per chi non rispetta quelle attuali” o anche: “Stavolta sì che… Non succederà niente come al solito !” e infine: “Tanto pure stavolta gli onestoni se la caveranno con una pacca sulla spalla..”.

SPORTEVAI