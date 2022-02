Fair Play Finanziario, l'Inter trema: l'Uefa apre un procedimento

28-02-2022 23:30

La spada di Damocle del Fair Play Finanziario torna a minacciare il calcio italiano. Congelato durante i mesi più duri della pandemia di Coronavirus, il famoso progetto introdotto dal comitato esecutivo UEFA nel 2009 con l’intento di far estinguere i debiti delle società calcistiche e che ha regolamentato la partecipazione dei club alle competizioni europee, “spaventa” in questo caso l’Inter.

Inter e il Financial Fair Play: il comunicato del club

Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor del club nerazzurro, ha infatti diramato i risultati del semestre chiuso al 31 dicembre 2021 specificando che secondo l’Uefa l’Inter non avrebbe soddisfatto, nel plan presentato lo scorso ottobre, il requisito del pareggio di bilancio al 30 giugno 2021 e per questo il massimo organo calcistico europeo ha chiesto ulteriori informazioni nel novembre 2021.

Questo il comunicato della società: “Nell’ottobre 2021 abbiamo presentato alla UEFA i nostri calcoli relativi al requisito di pareggio per il Fair Play Finanziario (“FFP”) al 30 giugno 2021. Tali calcoli hanno dimostrato di non aver soddisfatto il requisito di pareggio come attualmente stabilito, e di conseguenza, la UEFA ha richiesto ulteriori informazioni nel novembre 2021. Il 17 dicembre 2021 – prosegue l’Inter – la UEFA ha comunicato ufficialmente che la revisione effettuata dalla Prima Sezione CFCB dei requisiti di pareggio da noi fornite ha evidenziato un significativo disavanzo aggregato per il periodo di monitoraggio che copre i periodi di rendicontazione 2018, 2019, 2020 e 2021 e ha richiesto la presentazione delle nostre informazioni più aggiornate sul pareggio previste per il periodo di riferimento che termina in giugno 2022 (che abbiamo fornito il 20 gennaio 2022)”.

Inter, le richieste dell’Uefa per il Financial Fair Play

L’Inter specifica quindi che lo scorso 14 febbraio la Uefa ha effettuato le seguenti comunicazioni:

la “decisione di aprire un procedimento nei confronti del nostro club in conformità con l’Articolo 12 (1) delle regole procedurali che disciplinano il controllo finanziario dei club UEFA;

la nomina di un membro relatore incaricato di accertare i fatti e raccogliere tutte le prove pertinenti (incluso un piano aziendale per il periodo FY23-FY25) ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, delle regole procedurali;

l’invito a partecipare a un’audizione dinanzi alla Prima Sezione CFCB nel marzo 2022 (data da confermare) presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera), una volta che il membro segnalante avrà emesso le sue conclusioni sul caso del nostro club”.

Uefa, come il Coronavirus ha cambiato il Financial Fair Play

L’intervallo di tempo indicato dall’Inter riguarda le modifiche apportate dall’UEFA relativamente al Fair Play Finanziario proprio in concomitanza con l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. In particolare l’Uefa ha modificato il sistema consolidato secondo il quale l’analisi dei conti si basava sulle tre stagioni precedenti a quella in corso per stabilire il rispetto dei parametri imposti dal Fair Play.

In base ai nuovi conteggi l’analisi per il 2020-’21 comprende le stagioni 2017-’18 e 2018-‘19 allargando a quattro stagioni l’analisi per il 2021-’22, proprio per evitare che gli effetti della pandemia si facessero sentire troppo per i club. In caso di disavanzo, i deficit al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2021 vengono sommati e successivamente divisi a metà.

Le verifiche sul Financial Fair play riguardano oltre 30 club europei, comprese altre società italiane come Roma, Juventus e Milan ed è considerato un atto dovuto dall’Uefa, un “procedimento standard” che potrebbe anche non prevedere sanzioni effettive.

OMNISPORT