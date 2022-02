Mercato Inter: è imminente il rinnovo di un pilastro nerazzurro

17-02-2022 13:51

Per l’Inter c’è da archiviare in tutta fretta lo 0-2 immeritato contro il Liverpool nell’andata degli ottavi di finale di Champions League di ieri sera. Domenica infatti i nerazzurri ospiteranno il Sassuolo di Alessio Dionisi, reduce dallo sfortunato pareggio contro la Roma di José Mourinho.

Inter: col Sassuolo partita delicata nella quale mancherà Brozovic

Una sconfitta, quella con i Reds, da lasciarsi subito alle spalle per riprendere la marcia in campionato, in cui i campioni d’Italia si ritrovano a inseguire il Milan, anche se devono recuperare il match col Bologna e quindi hanno una partita in meno. Pertanto non sono ammessi ulteriori passi falsi da parte degli uomini di Simone Inzaghi, per giunta contro gli emiliani mancherà per squalifica Marcelo Brozovic.

Inter: rinnovo di Brozovic a un passo, fiducia per quello di Perisic

E proprio il centrocampista croato sembra ormai a un passo dal rinnovo con l’Inter, e anche per quello del suo connazionale Ivan Perisic c’è ottimismo in casa interista. Verrebbe da dire finalmente, visto che quella di Brozovic è una delle soap opera di mercato che si trascina ormai da mesi. Ieri sera Beppe Marotta ha dichiarato che “Brozovic e Perisic hanno voglia di continuare con l’Inter, da parte nostra c’è lo stesso sentimento”. Per Perisic, le parti dovrebbero incontrarsi nuovamente tra una o due settimane e si parla di un’intesa biennale sui 4 milioni l’anno più qualche bonus.

Inter: per Brozovic ci sarebbe già l’accordo

Sul fronte Brozovic invece ieri sera il papà e gli agenti del calciatore erano al Meazza e le cifre del rinnovo del contratto sarebbero già state decise: 6 milioni annui di parte fissa, più bonus per arrivare ai 7 milioni richiesti dallo stesso centrocampista croato. Pare proprio quindi che Simone Inzaghi possa sorridere: già nelle prossime settimane, se non nei prossimi giorni, potrebbe arrivare l’annuncio del rinnovo. Con conseguente grande sospiro di sollievo per il tecnico interista, che ritiene Brozovic un pilastro fondamentale nell’economia di gioco dei nerazzurri.

