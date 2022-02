Inter, Dzeko: "Abbiamo dato tutto"

16-02-2022 23:24

L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko ha parlato al termine della partita persa per 2-0 contro il Liverpool di Klopp. L’Inter torna a disputare un match nella fase a eliminazione diretta di Champions League per la prima volta dal marzo 2012 contro il Marsiglia, anche in quel caso negli ottavi di finale.

Questo il pensiero della punta bosniaca:

“Penso che nei 75 minuti prima di prendere il gol abbiamo fatto bene contro una delle migliori squadre in Europa. E’ un peccato prendere gol su corner, dove noi siamo forti, ma queste sono le grandi squadre, se non fai gol ti puniscono. Abbiamo dato tutto per 90’, non è bastato, ma usciamo dal campo consapevoli di aver dato tutto. Il ritorno? Ci proviamo, non è una situazione ideale ma prima dobbiamo pensare al campionato”.

OMNISPORT