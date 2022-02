Plusvalenze: Ecco i tre club che hanno falsificato criteri iscrizione

24-02-2022 08:56

Ieri si era parlato di sessanta tra dirigenti e giocatori in ansia per gli esiti dell’indagine della Procura federale sulle plusvalenze fittizie, che coinvolge diversi club di serie A, B e C e si era detto che tre club rischiavano grosso per aver ottenuto i criteri per l’iscrizione ai rispettivi campionati proprio grazie a questo escamotage, oggi La Stampa pubblica i nomi delle tre società più coinvolte nella vicenda.

Pescara, Parma e Pisa i tre club più coinvolti

Col titolo “Undici società a rischio deferimento, c’è anche la Juventus” su La Stampa ecco pubblicate le carte della Procura Figc sulle plusvalenze. Alla Juventus contestati 60,3 milioni fittizi dal 2019 al 2021, (qui il dettaglio delle 5 operazioni più sospette), al Napoli 19,3, al Genoa 12,5 e alla Sampdoria 11,1. I club che avrebbero ottenuto così i criteri per l’iscrizione sono Pescara, Parma e Pisa.

I tifosi pensano a pene morbide

La notizia non scuote più di tanto il web, i tifosi sono convinti che verranno applicate punizioni morbide: “Ah quindi vabbè oltre la Juve che si sa dal 1900 che fanno plusvalenze fittizie. Ma che sorpresa il Napoli…” o anche: “Quindi Pescara, Parma e Pisa = 1 o 2 punti di penalizzazione (criteri per l’iscrizione) Sampdoria, Genoa, Napoli e Juve = ammenda. Inter = indagini ancora aperte”.

L’esperto di diritto sportivo fa chiarezza su plusvalenze fittizie

Sulla vicenda l’avvocato Domenico La Marca, esperto di diritto sportivo, intervenuto a 1 Station Radio, ha chiarito: “Il problema delle plusvalenze “fittizie” è davvero di difficile contestualizzazione. Non bisogna dimenticare che le società sono libere di riconoscere un determinato valore al proprio tesserato. La conseguenza è l’impossibilità di individuare dei parametri oggettivi al fine di giungere a valutazioni univoche dei cartellini genera tali situazioni”

“La Fifa ha dichiarato che sta cercando di individuare un algoritmo per inquadrare la valorizzazione del calciatore, ma rientriamo sempre in un concetto astratto che andrebbe a limitare la libertà contrattuale delle parti. Pertanto, sarebbe auspicabile puntare su altri parametri finanziari ed economici al fine di valutare lo stato di salute di un club.”

