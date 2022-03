Zaniolo, più di un indizio porta alla Juventus. Ma la Roma risponde

01-03-2022 14:15

Potrebbe essere uno dei casi di mercato più caldi e seguiti quello con protagonisti Nicolò Zaniolo e la Juventus, società che, attraverso alcuni suoi esponenti, nelle scorse settimane non ha nascosto la stima nei confronti del giocatore della Roma alimentando così le voci di mercato.

Zaniolo e l’indizio social

Queste poi hanno preso ancora più vigore domenica quando Zaniolo non solo è partito dalla panchina contro lo Spezia ma ha anche lasciato degli indizi sui social che subito hanno scatenato ancor più rumors e indiscrezioni.

È il caso dei “Mi Piace” messi dal giocatore ai post Vlahovic, Bonucci e Locatelli, vittoriosi con la Juventus in quel di Empoli per 3-2.

Zaniolo-Juve, le condizioni della Roma

Insomma, tutto pare apparecchiato perché l’asse Zaniolo-Juventus diventi uno dei più battuti e caldi quest’estate quando i bianconeri potrebbero andare all’assalto del nativo di Massa, in scadenza con la Roma nel giugno 2024.

Come più volte detto dagli uomini giallorossi però nessuno a incedibile e tutti, di fronte alla giusta offerta economica, possono lasciare la Capitale. È questo anche il caso di Zaniolo per il quale la Roma ha già fatto intendere di volere la stessa cifra pagata dalla Juventus per Vlahovic (70 milioni più bonus), un esborso al momento fuori portata per Cherubini e soci.

Zaniolo al centro dell’occhio del ciclone

Trattare con la Roma dunque per i bianconeri non sarà affatto semplice anche perché Zaniolo non ha intenzione di forzare la mano anzi, se fosse per lui, il prolungamento del contratto (e annesso adeguamento dello stipendio) con i giallorossi sarebbe già firmato.

La Roma però, finanziariamente non ancora a posto, su questo fronte ha rallentato e ciò potrebbe consentire l’inserimento della Juventus, desiderosa di alzare la qualità della rosa a disposizione di Allegri.

Stando così la situazione, verosimilmente voci e insinuazioni nei prossimi mesi continueranno a circolare sull’ex ala dell’Inter, come se non bastasse oggetto nelle scorse ore anche di insulti e minacce (“Ti picchiamo quando vogliamo”, “Traditore”, “Pur di fare il romanista ha disonorato la tua città. Stai attento Spezia non dimentica”, “Ti odio”) da parte dei compagni di scuola della sorella diciassettenne.

