Tegola Juventus, Allegri perde un altro centrocampista

28-02-2022 14:30

Non sono solo positivi gli effetti lasciati dalla vittoriosa trasferta di Empoli sulla Juventus. Tornata a Torino galvanizzata dal 3-2 messo a segno in terra toscana, la squadra bianconera ha infatti subito dovuto fare i conti la perdita di uno dei suoi migliori giocatori.

Zakaria out, il comunicato della Juventus

Il nome del calciatore in questione è quello di Denis Zakaria, uscito nel corso del primo tempo della sfida di sabato a causa di un infortunio di cui soli oggi si è appresa la portata.

In tal senso il referto delle visite mediche di stamane non lasciano adito a dubbi.

“Questa mattina Zakaria è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra” si legge nel comunicato rilasciato dalla società piemontese.

Infortunio Zakaria, il possibile rientro

Nessuna incertezza anche sui tempi di recupero visto che la stessa Juventus ha specificato, in calce alla nota ufficiale, che Zakaria dovrà star fuori per “circa 20 giorni”.

Stando a questo annuncio, il classe 1996 ex Borussia Monchengladbach presumibilmente rientrerà in campo dopo la sosta di marzo per la 31a giornata del 3 aprile.

Juventus, un centrocampo spuntato

La perdita non è certamente di poco conto per Allegri che di sicuro non si augurava di dover fare a meno in questo periodo della stagione di Zakaria.

La sua assenza nelle prossime settimane, infatti, si sommerà a quella di Weston McKennie, lesionatosi secondo e terzo metatarso del piede sinistro nel match di Champions League contro il Villarreal, squadra che, nel match di ritorno, l’allenatore toscano dovrà affrontare facendo a meno di due sue pedine chiave a centrocampo.

OMNISPORT