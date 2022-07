Mercato, Morata ha preso la sua decisione

07-07-2022 13:02

Secondo quanto riportato da goal.com, Alvaro Morata avrebbe deciso di restare all’Atletico Madrid dopo essere rientrato in Spagna in seguito alla scadenza del prestito biennale alla Juventus. Lo spagnolo ha un contratto fino al 30 giugno 2024 coi colchoneros, che molto probabilmente lo terranno in rosa. L’unica cosa che potrebbe far cambiare idea a Morata e al club sarebbe un’offerta cash da 30-35 milioni di euro da parte di qualcuno dei club interessati a lui, come alcuni di Premier League o la stessa Juventus.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE