Mercato Napoli, l'Ajax vuole 10 milioni per Tagliafico

17-01-2022 09:36

Il Napoli vuole un rinforzo per la fascia. Il nome in pole position sarebbe quello di Tagliafico, in scadenza di contratto con l’Ajax. Il 29enne argentino ha tanta esperienza internazionale e farebbe comodo a Spalletti.

Il problema è che il Napoli lo vorrebbe in prestito ma l’Ajax non sembra intenzionato ad aprire a questa formula. Si parla di una valutazione alta, pari a ben 10 milioni di euro per il cartellino di Tagliafico.

