Mercato Napoli, occhi puntati su Adama Traorè

25-11-2022 08:48

Dopo una prima parte di stagione pressoché perfetta, il Napoli di Luciano Spalletti è pronto per riprendere la preparazione in vista del 2023. Ad inizio dicembre, infatti, la squadra partirà alla volta di Antalya dove ha già fissato anche due amichevoli, una con una squadra turca e l’altra con il Crystal Palace.

Chi non si è preso pause dal lavoro è Cristiano Giuntoli che punta a rimpolpare un gruppo con elementi di qualità, ideali per il gioco di Spalletti e per sognare un futuro ancora più in grande stile.

Tra i nomi papabili ecco Adama Traorè, centrocampista/attaccante prodotto della Cantera del Barcellona ed ora in forza al Wolverhampton e Luiz Henrique, altro attaccante classe 2001 del Betis Siviglia.

L’idea è sempre la stessa: pescare giovani di qualità e già con un discreto bagaglio di esperienza.