Mercato NBA: i Cavaliers ci provano per Ben Simmons

27-12-2021 15:29

E’ già passato più di un mese quando Philadelphia era impegnata in discussioni di mercato con i Detroit Pistons per acquisire lo small forward Grant (28 anni, 1,98), un giovane giocatore e una scelta al draft in cambio di Ben Simmons. Questo era quanto riferiva Keith Pompey del The Philadelphia Enquirer, ma poi, di questa trade non si fece più nulla.

Ora invece, i Philadelphia 76ers stanno lavorando su diverse piste per trovare una nuova collocazione a Ben Simmons, ormai completamente fuori dalla franchigia.

Secondo quanto riportato da ESPN, una delle franchigie in trattativa con i Sixers sono i Cleveland Cavaliers. I Cavs sono la sorpresa della stagione fino adesso, con un record da 19 vittorie e 13 sconfitte.

Ovviamente non ci sarebbero soltanto i Cavs interessati a Simmons. Per ESPN, altre opzioni sono Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves e Sacramento Kings.

Ricordiamo che la NBA Trade Deadline, il termine ultimo per effettuare scambi nel corso della stagione, è fissata al 10 febbraio. Plausibile che i Sixers attenderanno ulteriormente l’evolversi delle diverse trattative.

OMNISPORT