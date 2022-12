22-12-2022 10:24

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Gennaio è un mese fondamentale per il calciomercato: con l’arrivo del nuovo anno, infatti, ogni giocatore in scadenza di contratto potrà firmare un accordo con un nuovo club per trasferirsi a parametro zero – ovvero gratis – al termine della stagione 2022/23. In serie A sono 73 i calciatori in scadenza: andiamo a dare uno sguardo alle occasioni più ghiotte offerte dal mercato.

Mercato: Skriniar re dei parametro zero

Scorrendo la lista dei giocatori a parametro zero, l’affare migliore in rapporto a età e qualità del giocatore è probabilmente rappresentato da Milan Skriniar: nonostante la trattativa vada avanti da mesi, il 27enne difensore slovacco non ha ancora firmato il rinnovo con l’Inter, a cui ha chiesto un sostanzioso aumento di stipendio rispetto ai 3 milioni di euro l’anno percepiti finora. Marotta resta fiducioso a riguardo, ma i tifosi nerazzurri iniziano a tremare perché su Skriniar c’è ormai da tempo l’interesse della Premier League.

L’Inter si trova nella stessa situazione con Stefan De Vrij, 30 anni e 4,2 milioni annui di ingaggio: la società pare intenzionata a discuterne a fine gennaio, ma intanto qualche altro club potrebbe farsi avanti.

Ha 33 anni ma tanti club alla porta Chris Smalling, in scadenza con la Roma: il difensore guadagna 3,8 milioni, cifra alla portata di Juventus, Inter, Tottenham e Toronto, tutte interessate a lui. Guardando ancora ai difensori, spiccano anche il nome di Luis Palomino, 32enne dell’Atalanta che ha ormai risolto le sue problematiche con la Procura antidoping, e quello di Emanuele Valeri, 24enne terzino sinistro della Cremonese inserito anche dal c.t. Roberto Mancini nell’ultimo stage azzurro: a lui pare interessato il Milan.

Mercato: Rabiot pronto a liberarsi gratis dalla Juventus

Ben più alto, 7 milioni di euro, lo stipendio di Adrien Rabiot, che per rinnovare con la Juventus chiede però di arrivare a 10: la società nicchia e il 27enne centrocampista durante i Mondiali ha fatto intendere di essere pronto a cambiare aria. Altro nome intrigante tra i centrocampisti a parametro zero è quello di Ruslan Malinovskyi, anche perché il 29enne ucraino percepisce oggi uno stipendio da 1 milione di euro dall’Atalanta. Un ottimo affare potrebbe essere rappresentato infine da Roberto Pereyra, 31enne tra i migliori della serie A nel ruolo per rendimento, in scadenza con l’Udinese. Infine ha solo 28 anni Roberto Gagliardini, mediano in uscita dall’Inter che potrebbe fare comodo a diversi club di serie A: 1,5 milioni il suo stipendio attuale.

Mercato: Di Maria e Giroud, dai Mondiali al rinnovo di contratto

Prestigio ed esperienza sono la parole chiave se andiamo ad analizzare i nomi degli attaccanti prossimi a liberarsi a parametro zero. Angel Di Maria, fresco campione del mondo con l’Argentina, è il nome più caldo: il Fideo guadagna 7,7 milioni di euro l’anno, ma la Juve vorrebbe trattenerlo un’altra stagione. Stesso obiettivo ha il Milan con Olivier Giroud – altro protagonista dei Mondiali in Qatar, guadagna 3,5 milioni netti – mentre ancora non è chiaro il futuro di Zlatan Ibrahimovic, anch’egli in scadenza a giugno 2023.

A proposito di “usato sicuro”, l’Inter sembra decisa a rinnovare il contratto di Edin Dzeko, che però ha un contratto importante da 5 milioni annui. Tra le possibili occasioni rientra Luis Muriel, 31 anni e ingaggio da 1,8 milioni all’Atalanta, mentre rappresenta un affare potenziale la situazione di Luka Romero, 18enne trequartista già in gol in serie A con la Lazio che non ha ancora prolungato il suo contratto: il club biancoceleste farà di tutto per trattenerlo, ma ad oggi il rischio che parta è concreto.

Sempre nella capitale si libereranno presto a parametro zero lo spagnolo della Lazio Pedro (33 anni) e Stephan El Shaarawy della Roma (30). Per chi cerca gol a buon mercato, infine, resta l’opzione Mattia Destro: 31 anni, 91 reti in serie A in carriera, guadagna oggi un milione netto nell’Empoli.