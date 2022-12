Juventus, Rabiot: "Mi piacerebbe giocare in Premier"

07-12-2022 17:30

Potrebbe lasciare la Juventus a gennaio e Rabiot ha ribadito: “Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare in Premier League – ammette Rabiot in conferenza stampa -. Sarà il mio ultimo anno con la Juventus? Non lo so. Non ho una squadra preferita in Inghilterra, non c’è una squadra dove vorrei necessariamente giocare. È il campionato che mi attrae, si avvicina di più alle mie qualità”.

“È il periodo più bello della mia carriera, sono cresciuto e maturato – spiega il centrocampista -. Gioco bene alla Juventus da diversi mesi e sono soddisfatto di quello che faccio qui dall’inizio della competizione Da quando sono arrivato alla Juventus ho lavorato molto sull’aspetto fisico che è fondamentale per poter sfruttare il mio potenziale”.