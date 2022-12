Serie A, Inter: giorni decisivi per il rinnovo di Skriniar

08-12-2022 10:35

I nerazzurri stanno facendo tutto il possibile per ottenere il si di Milan Skriniar, chiamato a rinnovare il proprio contratto in scadenza con l’Inter. Marotta ha proposto un rinnovo a 7 milioni di euro annui, come Lautaro e Brozovic, comprensivi anche di bonus.

Una proposta ottima per la Serie A ma che non raggiunge le possibilità della Premier e del PSG. Ora sta al giocatore, che dovrebbe prendere una decisione proprio in questi giorni, durante il ritiro di Malta. Successivamente ci dovrebbe essere un incontro con la dirigenza per decidere come procedere.