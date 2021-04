Mercedes, rinnovo Hamilton: nuovo messaggio di Wolff

Toto Wolff ha mandato un nuovo messaggio a Lewis Hamilton, in vista delle trattative per il possibile rinnovo del contratto che dovranno cominciare a breve: “Non vogliamo aspettare fino a gennaio per confermare i due piloti. La questione con Valtteri Bottas era stata risolta in maniera abbastanza regolare durante l’estate e questo è quando dovrebbe accadere. Per dare tranquillità al pilota ed essere in grado di concentrarsi sul lavoro”, sono le parole riportate dal sito ufficiale della F1.

“Hamilton? Spero vivamente nel rinnovo. Il viaggio che abbiamo fatto insieme è stato un grande successo. È stato un pilota Mercedes sin dai suoi anni di go-kart. Non ha mai corso un solo weekend in Formula 1 senza una power unit Mercedes, quindi è la logica continuazione della storia”.

“Ovviamente per il prossimo anno ci sono un sacco di questioni in aria e noi cercheremo sempre di fare il meglio per la squadra a lungo termine, dando anche totale lealtà alla nostra attuale formazione di piloti. Non stiamo dubitando né di Valtteri né di Lewis, ma le discussioni ovviamente ci saranno e non a gennaio del prossimo anno“.

09-04-2021