Mercedes, Russell: “Nulla è mai sufficiente finché non diventi campione del mondo”

21-01-2022 12:54

Oltre alle tante novità tecniche e regolamentari, la prossima stagione di Formula Uno vedrà anche un nuovo pilota affiancare il sette volte campione delmondo Lewis Hamilton.

Si tratta di George Russell, talento britannico promosso dalla Mercedes dopo l’esperienza triennale maturata in Williams. Il britannico è pronto al grande salto che lo porterà chiaramente ad ambire ad obiettivi differenti e più importanti rispetto a quelli a cui era abituato nella scuderia di Grove.

Sull’argomento Russell si è espresso in maniera chiara e netta, affermando che qualsiasi risultato non sarà mai abbastanza finché non riuscirà a raggiungere quello di campione del mondo.

“Ovviamente voglio vincere, voglio essere campione del mondo e abbiamo trascorso tutto il tempo in fondo alla griglia – ha dichiarato Russell, intervistato da Crash.net – Il 2020 è stato un anno più forte ma non ci è bastato. Il 2021 è stato un anno più forte, ma non è mai stato abbastanza. Quando sono entrato in Q2 per la prima volta, abbiamo festeggiato molto. Quando lo fai una seconda e una terza volta, svanisce, vuoi arrivare in Q3. Quando siamo arrivati in Q3 abbiamo festeggiato molto ed eravamo emozionati. Ma poi vuoi essere in Q3 in ogni appuntamento. Finché non sarai campione del mondo, non è mai sufficiente”.

