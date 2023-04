Merckx pronostica Evenepoel, ma tifa Pogacar

Il 'Cannibale' ribadisce la stima per lo sloveno: "Corre tutto l'anno e su ogni percorso, appartiene al ciclismo dei miei tempi".

22-04-2023 17:35

Sulle colonne de ‘Il Messaggero’ Eddy Merckx svela il suo pronostico per la Liegi-Bastogne-Liegi di domani: “Io dico Remco Evenepoel, si sta preparando per questo ed è ora che vinca, se no non saprei quando lo farà. Il suo numero al Mondiale in Australia è stato un grande gesto tecnico, ma deve dimostrare di essere superiore a Pogacar. Mi ripeto, Pogacar mi piace molto: è un corridore completo, compete tutto l’anno, fa le classiche, fa la Roubaix, fa tutto. Non è di quelli che si vedono soltanto nelle corse a tappe: va in salita, va sulle pietre, va dappertutto; si sa gestire, sa correggere i suoi errori e si sa migliorare. E poi vince, il ciclismo non è solo il Giro o il Tour, il ciclismo è tutto l’anno e a me fa piacere vedere un corridore che non si dedica a una sola competizione”.

L’elogio per un ciclista d’altri tempi diventa tirata d’orecchie: “I corridori di oggi evidentemente non amano la bicicletta, nel ciclismo ci vuole passione. Pogacar è uno, si vede, che ama competere; è uno sport troppo duro per i ragazzi italiani, che preferiscono il calcio, o discipline meno faticose”.