Meret, foto Capodanno scatenano la polemica: la replica del portiere

01-01-2022 08:43

Al momento sono in tre: Osimhen, Lozano ed Elmas mentre Fabian Ruiz e Insigne si sono “negativizzati” ma l’ombra del Covid continua a far paura in casa Napoli e in generale al calcio mondiale. Tra viaggi per le vacanze e la crescente crescita di contagi si ha sempre paura che il numero degli ammalati cresca ed è da qui che nasce un piccolo caso di Capodanno che ha visto coinvolto il portiere azzurro Alex Meret.

Meret nelle foto delle feste appare senza mascherina

Sul suo profilo Instagram, infatti, il portiere azzurro ha pubblicato alcuni scatti dei momenti di Natale e della vigilia di Capodanno, in cui nessuno dei presenti indossa la mascherina. Alcuni tifosi, preoccupati dai crescenti casi Covid che stanno colpendo il Napoli e non solo, hanno commentato in maniera violenta.

Le reazioni più “dolci” sono state queste: “Mi raccomando, mica hai intenzione di tornare negativo agli allenamenti?!?!” o anche: “Non voglio fa le prediche a nessuno ma non vedo nessuno di voi con la mascherina !!! Tanto lo stipendio lo prendete lo stesso a fine mese !!!”.

Meret risponde alle accuse dei tifosi

Il portiere del Napoli, stanco dei tanti insulti e critiche, ha voluto replicare con un messaggio: “Per tutti i commenti sulla mascherina, ovviamente l’ho tolta solamente per fare le foto rimanendo a distanza da tutti. Conosco benissimo, come tutti voi, la situazione in cui siamo e perciò so i comportamenti che devo tenere”

La maggioranza dei fan consola Meret

Lo sfogo non è passato inosservato ed in tanti si sono affrettati a consolare il portiere: “Alex chi ti ama e apprezza come me lo sa che sei un friulano doc vale a dire persona schiva e per bene e non hai bisogno di consigli per difenderti dal civico, piuttosto Alex ti auguro di diventare titolare quando prima lo meriti perché sei fortissimo”.

Il web è scatenato: “a Napoli ti adoriamo e tu, francamente ,ci metti molto poco a trasmettere serietà e professionalità, goditi le vacanze che ci servi per vincere, chi commenta la vita altrui non Sa Cosa fare della sua”

C’è chi scrive: “E’ un ragazzo di 23 anni prima di essere portiere del Napoli…. Forza Alex… arriverà presto il tuo momento…. e spero tu possa rinnovare col Napoli….forza Napoli” e infine: “Alex lasciali perdere, sono dei frustrati e i loro commenti sono per la poca simpatia (ingiustificata) nei tuoi confronti. Ormai sono un gregge e questa é la tendenza. Buon anno e, te lo dico da tua estimatrice, scappa dal Napoli se non potrai essere il futuro titolare. E ritrovati”

