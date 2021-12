Napoli senza pace: anche Elmas positivo al Covid

Situazione delicata in casa Napoli: dopo il caso di positività di Victor Osimhen, in serata è arrivata la notizia della positività al Covid di un altro giocatore azzurro.

Si tratta di Eljif Elmas, che dopo aver effettuato un tampone molecolare nella serata di ieri in Macedonia è risultato positivo.

A renderlo noto il Napoli tramite un comunicato ufficiale sui social.

“Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.