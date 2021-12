L'annuncio del Napoli: "Osimhen positivo al Covid"

30-12-2021 13:36

Victor Osimhen positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il Napoli sul proprio sito, ricordando come l’attaccante – in Nigeria per prepararsi alla partecipazione alla Coppa d’Africa con la propria Nazionale – sarebbe dovuto tornare in Italia venerdì per una visita di controllo al volto.

“La SSC Napoli – si legge sul profilo Twitter del club azzurro – comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro”.

“Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l’isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità”.

Per Osimhen, si tratta della seconda positività al Coronavirus: nella prima occasione, il numero 9 era stato vittima del contagio a gennaio scorso. Anche in quella circostanza, così come adesso a causa del brutto infortunio al volto subito in Inter-Napoli del 21 novembre, l’ex Lille era ai box per recuperare dal problema alla spalla patito in Nazionale.

La storia si ripete dunque, con l’ennesimo imprevisto di una fase della carriera decisamente convulsa: picchi con goal, ma anche tanti guai fisici e fuoriprogramma che stanno condizionando la presenza in campo di Osimhen.

