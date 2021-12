Napoli, rabbia e ironia dei tifosi per il difensore scelto da ADL

30-12-2021 08:57

Scosso dal caso Insigne, il Napoli non ha cambiato le proprie priorità per il calciomercato di gennaio. La difesa rimane il reparto da rafforzare nel più breve tempo possibile, l’addio di Kostas Manolas ha ridotto a tre elementi le opzioni di Luciano Spalletti per il centro della difesa – e Koulibaly mancherà a gennaio per la Coppa d’Africa – mentre sulla fascia sinistra permane il problema dell’alternativa a Mario Rui, dato che Ghoulam non dà sufficienti garanzie.

Tuanzebe la soluzione per la difesa

Tanti i difensori accostati al Napoli, nelle ultime ore ha preso quota il nome di Axel Tuanzebe, 24 anni, centrale inglese di proprietà del Manchester United attualmente in prestito all’Aston Villa.

Al Napoli piace perché è rapido, duttile – può giocare anche da terzino destro o da mediano – e ha margini di miglioramento. Al momento, secondo quanto riportato dai principali quotidiani, non ci sarebbe accordo tra le due società: lo United vuole cedere Tuanzebe in via definitiva, il Napoli chiede il prestito con diritto di riscatto.

Tifosi tra rabbia e ironia

Una situazione che sta facendo spazientire i tifosi azzurri: dopo l’addio di Manolas i supporter del Napoli chiedono un intervento immediato del club per aiutare Spalletti.

“La trattativa non è neanche iniziata, ma di che parliamo?”, commenta amaramente su Facebook Salvio. “Mettiamoci l’anima in pace, come tutti gli anni De Laurentiis non compra niente”, aggiunge Salvatore.

“Come ogni anno arriveremo al 31 gennaio sperando in un acquisto che non arriverà”, la previsione di Mimmo. “Tuanzebe è forte, speriamo che il Napoli si decida a prenderlo”. Parere opposto per Paul: “In Inghilterra lo reputano un bidone”. Infine Claudio sfodera il sarcasmo: “Tuanzebe al Napoli, ennesima magia dell’illusionista De Laurentiis”.

SPORTEVAI