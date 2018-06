Mertens: 'Sarri? Non ho capito cosa è successo'

Dries Mertens in un'intervista a Premium Sport ha parlato del suo futuro: "Se resto a Napoli? Vediamo come è la storia, non ho capito cosa sia successo con Sarri. Clausola bassa? Sì, ma ho due anni di contratto a Napoli e sto bene lì".

Sull'arrivo di Carlo Ancelotti: "Ancelotti determinante per te come ha detto anche Hamsik? Per me anche Sarri andava bene, io guardo la squadra, abbiamo una squadra forte e non è un mister che la cambierà", le parole dell'attaccante Belga dopo la partita contro il Portogallo.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 12:30