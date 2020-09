Messi ai tifosi del Barcellona: "Mi dispiace se li ho offesi"

Dopo mesi di braccio di ferro Lionel Messi tende la mano al Barcellona e guarda avanti: l’argentino è tornato a parlare dell’ultimo periodo, il più delicato della sua carriera dal punto di vista del rapporto con la società.

La Pulce ha parlato ai microfoni di ‘Sport’ per mettere la parola fine alle tensioni: “Dopo tutto quello che è successo, voglio mettere un punto. Dobbiamo tutti restare uniti per il bene del Barcellona, aspettando il meglio che deve ancora venire. Passione e speranza sono le chiavi per raggiungere i nostri obiettivi, tutti insieme”.

Poi il messaggio rivolto al popolo blaugrana per spiegare nel dettaglio alcune sue scelte: “Accetto i miei errori se li ho commessi, tutto è stato fatto per migliorare il Barcellona. Voglio rivolgermi ai tifosi del club, mi dispiace se li ho offesi con quello che ho detto o fatto, ma tutto ciò è stato fatto per il meglio del Barcellona”.

OMNISPORT | 30-09-2020 09:09