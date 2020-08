Messi, anche il Manchester City prova l'affondo

Non solo l’Inter. Il Manchester City si muove per Lionel Messi: secondo Espn, il club inglese vuole approfittare del malcontento dell’argentino per piazzare il colpo in entrata.

I Citizens vogliono sfruttare il rapporto speciale tra l’ex mentore Pep Guardiola e la Pulce, mai come in questo momento vicina all’addio al Barcellona, tanto che lo ha fatto presente anche in un incontro con il nuovo tecnico Ronald Koeman.

OMNISPORT | 25-08-2020 13:19