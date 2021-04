Messi contro l'arbitro di Barça-Valladolid: "Vuole ammonirmi"

Come da pronostico, ma non senza fatica, il Barcellona non si fa pregare e sale a -1 dall’Atletico Madrid grazie ai tre punti conquistati ieri sera nel posticipo contro il Real Valladolid. Per i blaugrana 13 vittorie e 2 pareggi negli ultimi 15 incontri di Liga, un biglietto da visita di cui dovrà tenere conto il Real Madrid, impegnata proprio contro il Barca nella prossima giornata di campionato.

Sabato infatti, andrà in scena il Clasico a cui ha seriamente rischiato di non prendervi parte Lionel Messi: la ‘Pulce’ ha giocato con addosso la mannaia della diffida contro il Valladolid, battuto grazie al sigillo di Dembélé al 90′.

Come riportato da ‘Mundo Deportivo’, il fuoriclasse argentino ha avuto la costante sensazione che l’arbitro Jaime Latre volesse tirare fuori dal taschino il tanto temuto cartellino: durante l’intervallo le telecamere hanno ripreso la conversazione con il delegato del Barcellona, Carles Naval. “Desidera ammonirmi… uff, incredibile”.

Nel referto di fine gara tra gli ammoniti, non compare comunque il suo nome e quindi ci sarà anche lui nella super sfida del ‘Di Stefano’, che potrebbe sancire l’uscita dai giochi di una delle due contendenti nella lotta al vertice.

OMNISPORT | 06-04-2021 11:01