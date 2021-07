Messi 'corteggiato' dal Volendam

La notizia più calda delle prime ore di calciomercato estivo è senza dubbio il mancato rinnovo con il Barcellona da parte Lionel Messi, al momento formalmente svincolato. Naturalmente sono già partite mille voci riguardo al suo futuro, con pretendenti davvero curiose.

Fa parte di questa categoria il Volendam, formazione appartenente alla seconda serie olandese. Un corteggiamento inusuale ma ufficiale, arrivato attraverso i canali social del club:

“Ciao Messi, ci sono alcuni motivi per cui se dovessi venire al Volendam: seguiamo la filosofia di Johann Cruijff, puoi giocare con uno dei capocannonieri d’Europa, abbiamo un ottimo pesce e abbiamo la maglia arancione più bella del mondo. Devi solo firmare, speriamo di vederti”.

Il riferimento ad uno dei capocannonieri del calcio europeo riguarda certamente Robert Mühren, attaccante capace nell’ultima stagione di realizzare 38 goal in 37 partite. Un corteggiamento che ha un alone di folcloristico, in un’estate che si annuncia torrida per il campione argentino.

OMNISPORT | 01-07-2021 14:27