Messi e compagni indagati per leggi anti-Covid violate

Scoppia il caso Barcellona in Spagna. Come riporta Marca, il capitano Lionel Messi avrebbe organizzato una grigliata a casa sua, invitando tutta la squadra. Una bella idea per compattare il gruppo in vista di questo finale importante di stagione, dove i blaugrana stanno lottando per la Liga. Peccato che ci sono delle norme anti-Covid che prevedono un massimo di 6 persone per cene o pranzi.

Dopo questo episodio, la Liga avrebbe deciso di aprire un’indagine per capire meglio l’accaduto. Fonti interne al Barcellona spiegano come i giocatori abbiano rispettato le misure di sicurezza, ma ovviamente si andrà fino in fondo sulla faccenda.

OMNISPORT | 04-05-2021 21:49